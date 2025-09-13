◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が13日、試合会場IGアリーナのサブアリーナで行われた。メインの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは統一王者の井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）がリミットより100グラム軽い55.2キロ、WBA暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン、13勝10KO1敗）が300グラムアンダーの55.0キロで、ともに一発パスした。

自身初の一般公開計量を終えた井上は、自身のXに「計量クリア！！仕上がったぜ！！」と力強くコメント。しかし、添付された写真はなぜか、体重計の上で力強くマッチョポーズを決めるアフマダリエフだった。

この投稿に対し、ファンからは「まさかのアフマダリエフ！笑」「おー、おっ？」「お相手やがな！」と戸惑いとツッコミのコメントが寄せられた。

国内の井上の興行では初めての公開計量には、1400席のアリーナにファンが詰めかけた。井上はバキバキに割れた腹筋や極限まで絞りきった上半身を披露。アフマダリエフも筋骨隆々の肩周りや僧帽筋を見せつけた。計量直前、井上が脱いだTシャツを観客席に投げると悲鳴のような歓声。計量をパスすると大歓声が湧き上がった。2人は記念撮影の前に“フライング”でフェースオフ。撮影後、改めて顔を突き合わせると鼻先5センチまで超接近し、12秒間にらみあった。