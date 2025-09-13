恋愛・結婚・家族、すべての常識が逆転!?蒔田彩珠主演『消滅世界』超特報＆場面写真解禁
芥川賞作家・村田沙耶香の同名小説が原作の映画『消滅世界』（11月28日公開）の超特報映像と場面写真が解禁となった。
【動画】映画『消滅世界』超特報
本作の原作は、村田の芥川賞受賞作『コンビニ人間』直前の2015年12月に刊行され、「日本の未来を予言する小説」と各メディアで大きな話題となった。超少子化の先――「性」が消えゆく世界で激動する「恋愛」「結婚」「家族」のあり方に翻弄される若者たちを描いた本作は、「常識」という枠の中でもがく現代の私たち自身を映し出した合わせ鏡のような作品だ。
MTV出身、RADIOHEAD、OASISなど国内外さまざまなアーティストのライブやミュージックビデオ、CM、ショートフィルム、大河ドラマのドキュメンタリーなど多岐にわたるフィールドで活躍する映像ディレクター・川村誠が脚本とともに映像化に挑んだ。
主人公・雨音を演じるのは、蒔田彩珠。ドラマ『ゴーイング マイ ホーム』（12年）をきっかけに、映画『三度目の殺人』（17年）、「第71回カンヌ国際映画祭」パルムドール受賞作品『万引き家族』（18年）など是枝裕和作品の常連に。連続テレビ小説『おかえりモネ』（21年、NHK）や、日曜劇場『御上先生』（25年、TBS）に出演。日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（25年、NTV）では岩田剛典演じる主人公のアシスタントとして、知的かつコミカルな役柄をキュートに演じ、幅広い演技力を発揮している。
雨音の夫・朔には柳俊太郎（※木へんに夘）。雨音の良き理解者として学生時代から雨音と親交を深める親友の樹里役を恒松祐里。雨音と同じ高校の同級生・水内を結木滉星。樹里の夫・水人役を富田健太郎。雨音の元夫・正信役を清水尚弥。雨音の母・雫を霧島れいか。朔の彼女である深雪を松浦りょう。実験都市エデンで生殖を司る医師を山中崇。エデンの管理人を眞島秀和。謎の少年を岩田奏がそれぞれ務める。
公開された約20秒の映像内には、「生殖は人工授精」、「恋は二次元」、「性が消える時」、「結婚も家族も消える」とショッキングな言葉が並んでいる。「消えるのは――愛か、世界か」という言葉で締めくくられる。
あわせて公開された場面写真は、雨音との会話中に気分が悪くなった朔がトイレに駆け込み、心配した雨音が様子を見に来るカットや、高校生から親友の雨音と樹里が同窓会に参加した時のカット、雨音と水内の視線の先に何が描かれているのか気になるカットもあり、物語の奥行きをうかがわせる内容となっている。
