¡Ö¸«¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¡×ºÛÈ½½êÊÉ¤Ë¡È¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¿·ºî¡É¤â¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ÇÉõº¿¡¡¡ÖÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡×¤Ë´Ø·¸¤«¡ÄºîÉÊ¤ÏÅ±µîÍ½Äê¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç8Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÊÉ¤Ë¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·ºî¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊÉ²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¹õ¤¤¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³¨¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤¿¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ë¾®ÄÈ¤ò¿¶¤ë¤¦ºÛÈ½´±¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢6Æü¤Ë¿ôÉ´¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤ÎÅ¦È¯¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¿·ºîÈ¯É½¤â¡Ä¹õ¤¤¥·¡¼¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¤º
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç8Æü¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ëÂçÀª¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤È¡¢²¿¤«¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë·ÙÈ÷°÷¤Î»Ñ¤À¡£
FNN¤Î¥«¥á¥é¤¬¡¢¤½¤Î²¿¤«¤òÂª¤¨¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÎÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·ºî¤À¡£
¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÊÉ²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥·¡¼¥È¤¬³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ÇÃæ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶þ¶¯¤Ê·ÙÈ÷°÷3¿Í¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥¬¡¼¥É¤·¡¢Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö²æ¡¹¤Ï²¿¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¡£¡Ø¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤¬¡Ö¿·ºî¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Ä¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï·ÙÈ÷°÷¤À¤±¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¿·ºî¡¢Åö½é¤Ï°Ï¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°²£¤ÇµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢È¯É½¸å¤¹¤°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤¿¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÛÈ½´±¤¬¾®ÄÈ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë³¨¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¥é¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢·ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡×¤È´Ø·¸¤«¡ÄÀ¯¼£¿§¤¬¶¯¤¯±£¤µ¤ì¤¿¤«
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï6Æü¡¢¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤·¤¿À¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç¿ôÉ´¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¼«¿È¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¿·ºî¤¬¥Ç¥â¤ÎÅ¦È¯¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ö³¨¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÀ¯¼£Åª¤À¤«¤é±£¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤ÏÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÉ²è¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë