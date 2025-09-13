¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬PL·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï100²¯±ß¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸º³Û¤ò²èºö
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬8·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡£3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÁá¤¯¤â4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯9·î¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¦¥£¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Î·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï5000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó100²¯±ß¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ë¤·¤Æ¤â¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½µµë30Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¹â³Û¤ÊµëÍ¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼êÊü¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇäµÑ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤È¥·¥Æ¥£¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤Î·ÀÌó¤¬1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
