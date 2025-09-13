ÆâÅÄÍý±û¡ÖÃÙ¤á¤ÎÀÄ½Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡È¤ªº×¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¡ÉÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê33¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªº×¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯2²óÌÜ¤Î¤ªº×¤ê¡¡¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¡Ö¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥Ê¡×¤Î¤ªÌÌ¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤ªº×¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤·¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÇã¤Ã¤Æ¡¡½é¤á¤Æ°ìÍö¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¡¤ªº×¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂÞ¤òÊÒ¼ê¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ä¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ÈÃÙ¤á¤ÎÀÄ½Õ(¾Ð)¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âµ®½Å¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¡¢²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ê¤ª¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÍý±û¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÌÌ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£