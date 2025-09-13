¡ÚÃæÆü¡Û±»ô¹Ò¾ç¤ò1·³ÅÐÏ¿¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÇÎ¨.300&7ËÜÎÝÂÇ¡¡Ä¾¶á2»î¹çÂåÂÇ¤Ç»°¿¶¤Î¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤òËõ¾Ã
NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï13Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÃæÆü¤Ï±»ô¹Ò¾çÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±»ôÁª¼ê¤Ïº£µ¨23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£40ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.175¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£8·î18Æü¤ÎËõ¾ÃÁ°¤Î6»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂåÂÇ½Ð¾ì¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.300¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢44ÂÇÅÀ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ïº£µ¨80»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.269¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£