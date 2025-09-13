◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回まで1安打1失点、10奪三振と力投。現地放送席からは驚きの声が上がった。

立ち上がり1死から2番・ディバースを四球で歩かせると、次打者・アダメスに1ボールから低め直球を狙われ、左中間を破る二塁打を浴びた。中堅手・パヘスが打球処理に手間取っている間に一塁走者・ディバースの生還を許し先制点を失った。それでも後続を断って最少失点でしのいだ。

2回以降は7回まで安打どころか走者一人も出さない完全投球。6回2死ではディバースを96・9マイル（約155・9キロ）の直球で空振り三振に仕留めるなど、打者20人連続アウトと相手打線を寄せ付けなかった。

これで3試合連続2桁奪三振を達成。日本人では大谷翔平の6試合連続、野茂英雄の4試合連続に次いで、ダルビッシュ有と並び、歴代3位となった。

打線は山本を援護できずにいたが、0―1の7回にコンフォートが11号ソロを放って同点に追いついた。ただ、打線が勝ち越し点を奪えず、右腕の12勝目はお預けとなった。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

ネルソン氏は「3試合連続で7イニング以上さらに2桁奪三振を達成しました。これは2017年にクレイトン・カーショー投手が成し遂げて以来のことです」と驚きを持って紹介。

ハーシュハイザー氏は「彼は一貫性と支配力で正真正銘チームのエースです」と山本を称えた。