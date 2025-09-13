◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・高田勇仁―同級２位・松本流星▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・武居由樹―同級１位クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛知・名古屋市 ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市内で行われ、メーンで拳を交える世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、挑戦者のＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝はともに計量を一発でクリアした。

計量はトークショー観覧込みの５５００円と、有料で公開された。１４９２人のファンが集まり、井上が計量台に上がると、その肉体美に大歓声が上がった。

会場で見届けた世界３階級を制覇した長谷川穂積氏は「自分らの時代では考えられなかった」と当時を振り返り、「身長の高さとか、リーチの長さ、１番はその選手の雰囲気を感じてもらえたら、楽しめると思う。おそらく強そうな雰囲気あるなと、自信に満ちあふれている姿を見て、強い選手だなと感じると思う」と前日計量ならでは選手の魅了や、試合を楽しむための“コツ”を伝えた。

計量後には、長谷川氏らのトークショーが行われ、観客約１５００人でグッズが当たるじゃんけん大会などのイベントも実施。試合前日から大盛況となった。

井上が勝利すれば、世界戦通算２６連勝目となり、元５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（米国）、ヘビー級で２５度の防衛を果たしたジョー・ルイス（米国）と並び史上最多の世界戦連勝記録となる。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。