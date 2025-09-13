コーヒーを用意する従業員＝ニューヨーク/Kena Betancur/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）１１日に公表された最新の米消費者物価指数（ＣＰＩ）によると、米国では８月、コーヒーの小売価格が前年同月比で２１％近く上昇し、１９９７年１０月以来の年間上昇率になった。前月比で見ると４％の上昇で、１４年ぶりの上昇幅となっている。

原因の一端は、トランプ米大統領の関税にある。米国は世界最大のコーヒー輸入国で、国内で栽培できる場所がほとんどないことから、コーヒー豆を外国に依存している。全米コーヒー協会によれば、米国で消費されるコーヒーのほぼ全てに当たる９９％が輸入品だという。

米農務省のデータによると、最も高い関税を課されている国の一つが、米国への最大のコーヒー供給国であるブラジルだ。ブラジルからの輸入品には５０％の関税がかけられており、これは米国が他国の製品に課している関税の中でも最高水準にある。理由としては、トランプ氏と関係が近かったブラジルのボルソナーロ前大統領を巡る裁判や、先日の有罪判決に対するトランプ氏の怒りが挙げられる。

会計事務所ＫＰＭＧのチーフエコノミスト、ダイアン・スウォンク氏は「ブラジルに課された５０％の関税の影響が完全に店頭価格に反映されるにつれ、コーヒー価格は簡単に過去最高を超えるだろう」との予測を示す。

他のコーヒー生産国も関税の直撃を受けている。正味重量ベースで世界第２位の輸出国であるコロンビアには１０％、第３位のベトナムには２０％の関税が課されている。

大手ブランドや小規模店舗はコスト吸収に努めてきたが、価格を巡る消費者の運は尽きたようだ。

コーヒーブランド「フォルジャーズ」を傘下に持つＪ．Ｍ．スマッカーズは先月の決算発表で、この冬、コーヒー製品の小売価格について３度目の値上げを行う可能性が高いと警鐘を鳴らした。

ただ、スターバックスは当面、値上げを控える構えだ。経営陣は７月の決算会議で、同社の調達慣行が原因で「コーヒー関税の影響は市場より遅れて表れ、前年同月比でのコーヒー価格上昇は２０２６年にピークを迎えると予想される」と明らかにした。