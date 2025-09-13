ÍÂ¼²Í½ã¡¡¡Ö¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÊªÇÐÍ¥¡ÖÊªÀ¨¤¯¤ª»Å»ö¤¬ºÙ¤ä¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÇÍÂ¼¤ÏÊ¡»³¤ÎÌÅ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»öÁ°¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤È¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÍÂ¼¤Ï¡ÖÊªÀ¨¤¯¤ª»Å»ö¤¬ºÙ¤ä¤«¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤½¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£