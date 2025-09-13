kurayamisakaが、9月10日にリリースした1stフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』より、リードトラック「metro」のMVを9月15日20時にプレミア公開する。

本MVの総監督は、前作「sekisei inko」に続き室谷惠が担当。同曲のその後を描く今作は、日常の中を通り抜ける風をテーマに映像が制作された。発想の原点となったのは、人々の生活の中で何気なく、だが同時に重要な役割を果たしながら鳴り響く“5時のチャイム”だという。その音が暮らしの風景に溶け込むように、映像では新しい場所で日々を過ごす一人の少女の姿を重ね合わせて描き出した。

・kurayamisaka 清水正太郎 コメント

metroが持つ疾走感がそのまま映像になったような素晴らしいMVが完成しました。

ぜひご覧いただいて、風のような何かを感じていただけたら幸いです。

kurayamisaka 清水 正太郎

（文＝リアルサウンド編集部）