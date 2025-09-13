Êì¤Ï¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡Ä25ºÐ½÷Í¥à½éÏ¢¥É¥é¡¦¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÌò¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÀÆÆ£Í³µ®(59)¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦¿åÅèô¥(25)¤¬½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò½ª¤¨¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë·Ù»ëÄ£µ¼Ô¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶Éµ¼Ô¡¦ À¶¿å¶×²»Ìò¤Ç½Ð±é¡£¡ÖÀ¶¿å¶×²»¤È¤·¤Æ¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿Æü¡¹¤¬¤â¤¦´û¤Ë²û¤«¤·¤¯¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ºîÉÊ¤Ç¤³¤ÎÂçÄÉÀ×¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤¿¤«¡Á¤¯¤Æ¾ðÇ®¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ²±¤Î¤³¤ëÌò¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¿åÅè¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÑÛ¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¤ªÊìÍÍ¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿åÅè¤Ï2021Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¤Ï1985Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿¡£