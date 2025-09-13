¡ÚÂ®Êó¡Û¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤òÌµÌÈµö¤Ç55ºÐÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Ò¤­Æ¨¤²¤«¡Ä17ºÐ¾¯Ç¯¤òÂáÊá¡ÖÊá¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×Èï³²¼Ô¤ÏÆ¬¤¬¤¤¹üÀÞ¤ë½Å½ý¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î10ÂåÃË¤âÆÃÄê¡¡Âçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô

¡¡9·î10Æü¸á¸å¤ËÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²ÏÆâ²Ö±à±ØÁ°¤ÎÏ©¾å¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿55ºÐÃËÀ­¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÌµÌÈµö²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¤ÏÌµÌÈµö¤Ç9·î10Æü¸á¸å¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÅÌÊâ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿55ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê55¡Ë¤¬¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÃËÀ­¤¬Æ¬³¸¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¤ÏÃË2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÊüÃÖ¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀººº¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾¯Ç¯¤òÆÃÄê¡¢Åö»þ¤¤¤¿¤â¤¦1¿Í¤Î10Âå¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃÄê¤·ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡ÖÊá¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£