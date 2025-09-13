¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é2¥ë¡¼¥¡¼±ºÅÄ½ÓÊå¤¬Ìó4¤«·î¤Ö¤ê¾º³Ê¡¡ÌçÏÆÀ¿¤Ï±¦ç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡ËÄË¤Ë¤è¤ëËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï13Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤Ï±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ºÅÄÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¶å½£»º¶ÈÂç¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿23ºÐ¡£º£µ¨¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·11ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.091¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï91»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.280¡¢16ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î14Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó4¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌçÏÆÁª¼ê¤Ï81»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.223¡¢4ÂÇÅÀ¡£±¦ç½Éô(¤Ç¤ó¤Ö)ÄË¤Ë¤è¤ëËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£