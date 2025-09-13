◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。ドジャース移籍後初対決となった現役最多265勝右腕ジャスティン・バーランダー投手（42）から第2打席は四球を選び、連続試合出塁を17に伸ばした。第4打席は申告敬遠で歩かされると、第5打席もリーグ最多を更新する今季18個目の申告敬遠と勝負を避けられた。

第1打席は力ない二ゴロに打ち取られ、第2打席は1点を追う3回2死走者なしの場面。ここはフルカウントまで持ち込むと、7球目のカーブを見極めて一塁へ歩いた。しかし、続くベッツが空振り三振に倒れて同点とはならなかった。

1点を追う5回も2死走者なしの場面。ここはカーブを2球続けられてあっさり追い込まれると、3球目の低めのスライダーに崩されて力ない中飛に打ち取られた。

7回に6番コンフォートが古巣相手に同点の11号ソロ。さらに2死走者なしから9番ロートベットが左越えの二塁打を放って大谷に回したが、ジャイアンツベンチは大谷に申告敬遠を選び、好調の次打者ベッツとの勝負を選択した。ベッツは右飛に倒れ、勝ち越しはならなかった。

タイブレークに突入した1―1の延長10回無死二塁では、この日2度目の申告敬遠で歩かされた。無死一、二塁からベッツが右飛を打ち上げたが、タッチアップした二塁走者ロートベットが三塁でアウトになった。続くフリーマンも遊ゴロに倒れ、無得点に終わった。

バーランダーとの通算対戦成績は23打数5安打、打率.217、2本塁打3打点。エンゼルス時代の2023年8月11日以来2年ぶりの対戦となった。

この日からナ・リーグ西地区3位のジャイアンツ、同東地区首位のフィリーズとの勝負の10連戦に突入。10日に地区優勝マジック13が再点灯。昨年の9月26日よりも早い最短18日（同19日）の優勝へ、勝負の10連戦となる。