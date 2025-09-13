「KOYABU SONIC 2025」が13日、インテックス大阪で開幕し、この日のネタブロック（前半）には天竺鼠、ビスケットブラザーズ、そいつどいつ、クロスバー直撃、さや香、チュートリアルが登場した。

天竺鼠は結婚式のコントで客席を沸かせた。川原克己（45）がお祝いスピーチをするうち、新郎新婦に対し「不倫はいけません。不倫は人生を狂わせる」と脱線。これには、かつて不倫を週刊誌で報じられた瀬下豊（46）は言葉を失い、マジで困った顔を見せた。「どれだけ不倫が悪いものか？」と瀬下に言い聞かせるように川原は追い打ち。場内は爆笑に包まれた。

ネタを見終えた小籔千豊（52）は「瀬下は肥えすぎ。やせなあかんで」とポツリ。その瀬下は「コヤソニでは毎回、不倫を掘り起こされてます」と苦笑いしていた。

さや香の新山（33）は小籔から「阪神ファンやったっけ？」と振られると、一気にヒートアップ。「リーグ優勝は決まったけど、まだこれからが大事。ダントツで優勝したので、気を抜かずにクライマックスシリーズを闘ってほしい」と声を張り上げていた。

コヤソニは14、15日もインテックス大阪で行われる。