◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―中日（１３日・マツダスタジアム）

今季限りで現役を引退する中日・中田翔内野手が試合前の練習に参加した。フリー打撃の最後に登場。場内に「中田選手が打撃練習を行っております」と放送が流れ、様子がビジョンに映し出された。敵地だが、ファンから大きな拍手。広島出身のスラッガーは「本当にありがたいことです。当たり前のことではない」と感謝した。チームは今季最後の広島戦のため、中田も関係者へのあいさつやファンへの顔見せのために合流。１４日の阪神戦は甲子園にも同行し、打撃練習を行う予定だ。

また、練習中に細川と真剣な表情で１０分以上の会話。現在１７本塁打の後輩から「２０本は打ちたいけど、最近は状態が（良くない）」と相談されたことを明かし「あいつの実力なら、１本出たらポンポン打てる。ホームランってそういうもの」と背中を押した。

自身も通算３０９発の大砲だが「すごいなと思うホームラン打者を見てきた。そういう人たちも、やっぱり波があった。パ・リーグの時からホームランバッターを見てきて、雰囲気がある時は必ず打つけど、打たない時はまるっきし、という打者がけっこういる」と回想。「そう考えると、細川はしっかり（状況に）アジャストできるタイプで、打率も低いわけではない。普通にやっていれば２０本はクリアできる。そういう話をしました」と激励した。