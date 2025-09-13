¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÇM7.5¤ÎÃÏ¿Ì¡¡¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤â¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤ª¤½¤ì
¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Ç13Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤íÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤â¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Ç13Æü¸áÁ°11»þ38Ê¬¤´¤í¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï7.5¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î±è´ß¤Ç¤Ï¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¢§¸©ÅìÉô ¢§¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý ¢§±âÈþ·²Åç¡¦¥È¥«¥éÎóÅç¤Ç¤¹¡£
³¤ÌÌÊÑÆ°¤Ï¡¢Áá¤¤¤È¤³¤í¤Ç13Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å1ÆüÄøÅÙ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
