陸上の世界選手権東京大会で、初日の１３日に行われた３５キロ競歩で勝木隼人（自衛隊体育学校）が３位に入り、日本勢の今大会第１号メダルに輝いた。

あきらめない男が、本領を発揮した。一時は表彰台圏外の４位に脱落しながら、最終盤に１人を抜いて銅メダルを獲得。札幌市で行われた２０２１年の東京五輪５０キロ競歩では３０位に終わっており、勝木は「僕なりのリベンジができたかな」と笑った。

元々、先頭争いから離されても、後半の猛追で上位に入る粘りが強みだった。１８年のアジア大会では、歩型違反の警告がかさんでペナルティーゾーンに５分足止めされながら、大逆転で金メダルに輝いた。東京五輪の最終代表選考会では、周囲との力量差を冷静に測って「狙い通り」２位に入って補欠の座を確保。内定者の辞退を受けて、繰り上げ出場を果たした。

しかし、東京五輪を最後に５０キロが廃止され、代わりに導入された３５キロでは課題のスピード不足で苦戦が続いた。迎えた２４年３月の全日本競歩能美大会。所属先からは引退勧告を受けていた中、競歩界でも導入が進み始めていた厚底シューズに履き替える挑戦を決断。苦手だった２０キロで優勝を果たし、首の皮一枚で現役続行を決めた。

「僕は修羅場を乗り越えてきているんで、ぎりぎりに強い」と自負する不屈のウォーカーが、日本選手団に弾みをつけるメダル１号に輝いた。（西口大地）