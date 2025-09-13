¡Ú #2i2¡Ê¤Ë¡¼¤Ë¡Ë ¡ÛÅ·±©´õ½ã¤µ¤ó¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤òÍ×¤¹¤ë¡×¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÅöÌÌ¡Ö½½Ì£¡¦¿¹Åè¤¢¤ó¤ê¡¦±ü¤æ¤¤¤Î3Ì¾¡×¤Ç³èÆ°
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Ë¡¼¤Ë¡Ë¤ÎÅ·±©´õ½ã¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯µÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Å·±©´õ½ã¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ä°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï10·î¤òÌÜÅÓ¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅöÌÌ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢½½Ì£¡¦¿¹Åè¤¢¤ó¤ê¡¦±ü¤æ¤¤¤Î3Ì¾¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·±©¤µ¤ó¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±ÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
#2i2¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2025Ç¯12·î¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÆ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£
【担当:芸能情報ステーション】