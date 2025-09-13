宿泊客など10人の女性が被害に

自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで、宿泊客など女性10人に睡眠作用などのある薬物を飲ませ、抵抗できない状態にして、性的暴行やわいせつな行為をした罪などに問われている男の裁判が、岡山地裁で行われています。

【写真を見る】送検時にサムズアップする男／男が経営していたゲストハウス【里庄町】

準強制性交等、準強制わいせつ、準強制わいせつ未遂、岡山県迷惑行為防止条例違反の4つの罪に問われているのは、里庄町のゲストハウス経営の男(51)です【画像①】。

送検時に男はテレビカメラを見つけると、テレビカメラに向かって親指を立てていました。

岡山県里庄町 オーナーの男は女性泊客をターゲットに

人口約1.1万の町、岡山県南西部にある里庄町【画像②】でゲストハウスを経営していた男。

起訴状などによりますと、男は、2018年から2022年の間に、自身が経営するゲストハウスの宿泊客など女性あわせて10人に、睡眠作用などがある薬物をカクテルなどに混ぜて摂取させ、抵抗できない状態にし、性的暴行やわいせつな行為などをしたとされています。



今年6月3日の裁判で男は、

「当時は『黒い影』から脅迫され、命令されていた」

「犯行当時は記憶がない」

「犯行時は心神喪失状態だった」



と、2024年2月の初公判から一貫して“無罪”を主張していて、責任能力の有無が争点となっています。

きっかけは約20年前 知人女性に「抵抗されずに性的暴行を加える」

検察の冒頭陳述によりますと、男は約20年前に知人から「女性に睡眠作用などがある薬物を混ぜた酒を摂取させると、抵抗されることなく、性的暴行などを加えることができる」と聞いたといいます。



この方法を知った男は、実際に、知人から譲り受けた睡眠作用などがある薬物を、酒に混ぜて女性に摂取させ、睡眠状態になった女性に性的暴行を加えたとされています。

“青色のカクテル”を提供 その後、デジカメで撮影し保存

検察の冒頭陳述などによりますと、2018年9月に男は、男の自宅から花火大会を見ることを提案し、知人女性Dら4人を招き、女性Dに睡眠作用のある薬物を混入した“透き通った濃い青色のカクテル”を摂取させたとされています。



睡眠状態の女性Dを残して、他の知人3人は帰宅。その後、男は女性Dに対し、性的暴行を加え、持っていたデジカメで撮影し、ハードディスクに保存したといいます。



明け方に起床した女性Dは、薬物の作用でカクテルを飲んだ後の記憶がなく、被害に遭ったことにも気づかないまま帰宅したということです。

「カクテルを飲んだ後の記憶がない。珍しいお酒」

女性Dは法廷で、当時のことについて、

「当日、普段と同じくらいの量のお酒しか飲んでおらず、これまでお酒を飲んで記憶を失ったり、他の人の記憶と違う記憶があったことはなかった」



「カクテルを提供されるまでのことは覚えているが、提供されたカクテルを飲んだ後の記憶はない」



「なお、カクテルの色は覚えていない」

などと証言しました。

また、男の家に女性Dと一緒に訪れた知人女性は、女性Dについて

「これまでにお酒を飲んで記憶をなくしたことはなく、またある出来事が抜け落ちていたこともなかった」



「事件当日も、普段と変わらない飲酒量だった」

などと証言し、男が女性Dに提供した酒については、



「珍しいお酒を使ったという“青色のカクテル”を提供していた」

と証言しました。



そして男はこの7か月後から、里庄町でゲストハウス【画像③】の経営を始めるのです。

【第2回】「検察が指摘する『計画的かつ狡猾な手口』とは」に続く