日本・オーストラリアでプレシーズンゲーム…各クラブが開幕へ準備加速

9月12日、B1の群馬クレインサンダーズ、サンロッカーズ渋谷、琉球ゴールデンキングス、長崎ヴェルカの4クラブが国際試合に臨んだ。

群馬はオープンハウスアリーナ太田で「B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025」に出場し、NBAの下部組織にあたるGリーグの選抜チーム「Gリーグ・ユナイテッド」と対戦した。前半は新戦力の谷口大智、ケリー・ブラックシアー・ジュニア、エージェー・エドゥらが奮闘し、46－38とリードを奪った。しかし、第3クォーターにプレー強度を上げたGリーグ・ユナイテッドに14－23と押され、逆転を許した。

第4クォーターには辻直人の3ポイントで逆転する場面もあったが、終盤は一進一退の展開の末に振り切られ、87－91で敗れた。翌13日には会場をTOYOTA ARENA TOKYOに移し、アルバルク東京とGリーグ・ユナイテッドが対戦する。

オーストラリア・パースで開催中の「Perth Wildcats International Series」には琉球とSR渋谷が参戦。琉球は昨年のイタリア遠征に続き2年連続の海外遠征で、SR渋谷は初の海外での試合となった。

琉球はサウスイースト・メルボルン・フェニックス（以下SEMP）と対戦。序盤から相手の3ポイントに苦しみ、前半を33－51と18点差で折り返した。後半はヴィック・ローの3ポイント、ジャック・クーリーのゴール下、新戦力の佐土原遼の活躍で反撃したが、第3・第4クォーターを42－39と上回ったものの逆転には至らなかった。

SR渋谷はパース・ワイルドキャッツと対戦。第1クォーターは19－21と接戦だったが、第2クォーターに相手のフィジカルなプレーに押され、得点を10に抑えられて前半を29－49で折り返した。後半はジョシュ・ホーキンソンがゴール下で得点を重ねたが、固いディフェンスに阻まれターンオーバーが続き、最後まで流れをつかめなかった。13日には琉球vsパース、SR渋谷vsSEMPのカードで試合が行われる。

長崎はハピネスアリーナで、NBLに所属するニュージーランド・ブレイカーズ（以下NZB）と対戦。前半から点の取り合いとなり、48－52で折り返した。後半はスタンリー・ジョンソンが37得点、ジャレル・ブラントリーが15得点と奮闘し、第3クォーター終了時には68－69と1点差に迫ったが、終盤にNZBの得点を止められず、90－93で惜敗した。

◆■試合結果

B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025



群馬クレインサンダーズ 87－91 Gリーグ・ユナイテッド



群 馬｜22｜24｜14｜27｜＝87



NBAGL｜21｜17｜23｜30｜＝91

Perth Wildcats International Series



琉球ゴールデンキングス 75－90 サウスイースト・メルボルン・フェニックス



琉球｜12｜21｜16｜26｜＝75



SEMP｜26｜25｜21｜18｜＝90

サンロッカーズ渋谷 66－86 パース・ワイルドキャッツ



SR渋谷｜19｜10｜20｜17｜＝66



P W C｜21｜28｜16｜21｜＝86

プレシーズンゲーム



長崎ヴェルカ 90－93 ニュージーランド・ブレイカーズ



長崎｜22｜26｜20｜22｜＝90



NZB｜24｜28｜17｜24｜＝93