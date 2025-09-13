ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に先発登板。7回91球1安打1失点1四球10奪三振の快投を見せた。ノーヒットノーランを達成しかけた前回登板に続く1安打投球は、球団史上100年ぶりの快挙になるという。

■CY賞右腕バーランダーとの投手戦

山本は初回の立ち上がり、エリオット・ラモス外野手を空振り三振に仕留めるも、ラファエル・デバース内野手に四球、ウィリー・アダメス内野手に中堅への適時二塁打を打たれて、先制点を献上した。

しかし、2回裏を三者凡退で切り抜けると、以降は圧巻のパフォーマンスを披露。4回裏にはアダメスを見逃し三振、代打のウィルマー・フローレス内野手を空振り三振、マット・チャップマン内野手を三ゴロに打ち取り三者凡退を継続。初回以降は一切走者を許さず、6回裏、7回裏も相手打線を完璧に封じ込めた。

この日の山本は、フォーシームが最速97.8マイル（約157.3キロ）を計測。サイ・ヤング賞右腕ジャスティン・バーランダー投手と投げ合い、7回91球1安打1失点1四球10奪三振の快投で降板した。

ドジャース専門ポッドキャスト『Inside the Ravine（インサイド・ザ・ラビーン）』のホストを務めるブレイク・ハリス記者のXによると、ドジャースの先発投手で7回以上1安打以下の登板を2試合連続で達成したのは、1925年のダジー・バンス以来、実に100年ぶりの記録になるという。