ËÌ³¤Æ»¤Çº£Ìë¤«¤éÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¡Ä£±£´Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬·Ù²ü¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï£±£³Æü¸áÁ°¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÌë¤«¤é£±£´Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£´Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢£±£´ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»£±£¸£°¥ß¥ê¡¢Åì³¤ÃÏÊý£±£µ£°¥ß¥ê¡¢ÅìËÌ¤ÈËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç£±£²£°¥ß¥ê¡£
¡¡Æ±Ä£¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÃÀ¿¶¡¦Æü¹âÃÏÊý¡¢ÀÐ¼í¡¦¶õÃÎ¡¦¸å»ÖÃÏÊý¡¢ÅÏÅç¡¦ÛØ»³ÃÏÊý¤Ç¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
