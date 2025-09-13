¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ°Õ¸þ »Ù±ç¼Ô¤é¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤¿¾å¤ÇÍè½µ¸åÈ¾¤ËÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤Ø
¡¡9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤È²ñ¹ç¤·¡¢¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¾®Àô»á¤Ï12Æü¡¢¡ÖÌîÅÞ»þÂå¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ù±ç¼Ô¤é¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤¿¾å¤ÇÍè½µ¸åÈ¾¤ËÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿5¿Í¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î½µËö¤â»Ù±ç¼Ô¤é¤È²ñ¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÅÞ°÷¤Î»Ù»ý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë