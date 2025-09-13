◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間13日、オラクル・パーク)

ドジャースの山本由伸投手が敵地でのジャイアンツ戦に先発し、7回を10奪三振、1失点と好投。2回以降はパーフェクトピッチングを披露しました。

前回登板となった7日のオリオールズ戦では、9回2死までノーヒットノーランの快投も、後続が打たれて勝ちを逃した山本投手。この試合では通算265勝をあげている42歳のベテラン、ジャスティン・バーランダー投手と投げ合いました。

山本投手は初回、先頭打者から空振り三振を奪うスタート。しかし続く打者に四球を与えると、ウィリー・アダメズ選手に2ベースヒットを許します。さらにこの打球を処理する際にセンターのアンディ・パヘス選手がエラー。山本投手が不運な形で1点を失いました。

しかし2回以降、山本投手が圧巻のピッチングを見せます。2回を3者凡退に切って取ると、3回以降は毎回の三振を奪う快投。ジャイアンツ打線に1人のランナーすら許さず、7回までスコアボードに「0」を並べました。

山本投手は初回の2アウト目から数え、20人連続でアウトを奪う素晴らしい投球内容。7回91球、被安打1、10奪三振、1四球、1失点で、3試合連続2桁奪三振も記録しました。

7回を終え、ベンチで首脳陣やチームメートと次々にハグやハイタッチを交わした山本投手。しかしドジャースはこの試合、7回までバーランダー投手の前にマイケル・コンフォート選手のソロHRによる1点に抑えられたため、山本投手は勝ち投手の権利無くマウンドを降りました。