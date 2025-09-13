ÀÐÇËÁíÍý 9·îËö¤ËË¬´Ú¤Ø ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅÄ´À°
¡¡Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬9·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï9·î22¡Á26Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤È¡¢30Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾¼óÇ¾¤¬¸ß¤¤¤Î¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢8·î²¼½Ü¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î³°Í·¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Âà¿ØÁ°¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆü´Ú´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤ò¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë