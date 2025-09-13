Netflix『グラスハート』の劇中バンドTENBLANK、デビュー作『Glass Heart』がアナログ盤で登場
7Netflixシリーズドラマ「グラスハート」の劇中バンドTENBLANKが、ドラマ配信と同時にデビューアルバム『Glass Heart』をリリースしている。このたび同作アルバムが完全生産限定でアナログレコードとしてリリースされることが決定した。
TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮粼優演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。
アルバム『Glass Heart』は7月31日のドラマ配信と合わせて配信がスタートし、翌8月1日にはCDとしてもリリース。作家陣に野田洋次郎（RADWIMPS）、Yaffleらを迎え注目を集めた。
チャート面での『Glass Heart』は、CDはオリコン週間アルバムランキングで4位を記録。また配信では日本のApple Music／iTunes Store トップアルバムランキングで1位、香港、台湾、タイのApple Music ロックチャートおよびiTunes Store トップアルバムチャートで1位を記録と、日本国内にとどまらずアジア各国でもチャートを席巻。さらにSpotify「Viral Top 50」ではリード曲「旋律と結晶」が日本・台湾・香港で1位を獲得している。
『Glass Heart』の完全生産限定アナログレコードは11月19日に発売となる。SIDE Aには「MATRIX」、「旋律と結晶」、「約束のうた」、「Lucky Me」、「シトラス」、SIDE Bには「PLAY OUT LOUD」、「Chasing Blurry Lines」、「君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)」、「永遠前夜」、「Glass Heart」を収録する。完全生産限定となるので、ご予約はお早めに。
アナログレコード『Glass Heart』＜完全生産限定盤＞
2025年11月19日発売
予約：https://TNBLNK.lnk.to/GlassHeart_LP
価格：5,500円（税込）
品番：WPJL-10284
仕様：１枚組
SIDE A
1. MATRIX［作詞：清竜人 / 作曲：大濱健悟］
2. 旋律と結晶［作詞：野田洋次郎 / 作曲：飛内将大］
3. 約束のうた［作詞：太志 / 作曲：大濱健悟］
4. Lucky Me［作詞：JAMIL KAZMI、CJ Baran / 作曲：CJ Baran、JAMIL KAZMI］
5. シトラス［作詞：太志、NANa / 作曲：飛内将大］
SIDE B
1. PLAY OUT LOUD［作詞：川上洋平（[Alexandros]） / 作曲：飛内将大］
2. Chasing Blurry Lines［作詞：清竜人、JAMIL KAZMI / 作曲：飛内将大］
3. 君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)［作詞・作曲：Yaffle］
4. 永遠前夜［作詞・作曲：野田洋次郎］
5. Glass Heart［作詞・作曲：野田洋次郎］
アルバム『Glass Heart』
【Digital Release】2025年7月31日配信開始
https://tnblnk.lnk.to/GlassHeartDPu
【CD Release】2025年8月1日発売
CD購入：https://TNBLNK.lnk.to/GlassHeart_CD
初回限定盤（CD＋Blu-ray）：WPZL-32227／￥6,050（税込）
※「Behind The FIRST LIVE」収録Blu-ray付属
通常盤（CD）：WPCL-13687／￥3,850（税込）
1.MATRIX（作詞：清竜人／作曲：大濱健吾）
2.旋律と結晶（作詞：野田洋次郎／作曲：飛内将大）
3.約束のうた（作詞：太志／作曲：大濱健吾）
4.Lucky Me（作詞：Jamil Kazmi、CJ Baran／作曲：CJ Baran、Jamil Kazmi）
5.シトラス（作詞：太志、NANa／作曲：飛内将大）
6.PLAY OUT LOUD（作詞：川上洋平（[Alexandros]）／作曲：飛内将大）
7.Chasing Blurry Lines（作詞：清竜人、Jamil Kazmi／作曲：飛内将大）
8.君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)（作詞・作曲：Yaffle）
9.永遠前夜（作詞・作曲：野田洋次郎）
10.Glass Heart（作詞・作曲：野田洋次郎）
Netflixシリーズ『グラスハート』
2025年7月31日（木）よりNetflixにて全世界独占配信
出演：佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳、菅田将暉、唐田えりか、郄石あかり、竹原ピストル、YOU、藤木直人
原作：若木未生「グラスハート」シリーズ（幻冬舎コミックス）
脚本：岡田麿里、阿久津朋子、小坂志宝
監督：柿本ケンサク、後藤孝太郎
制作：ROBOT／製作：Netflix
Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/グラスハート