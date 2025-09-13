¡Úµð¿Í¡Û ´Ý²Â¹À¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡¡ÆóÎÝ¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÁýÅÄÂçµ±¡¡²£Àî³®¤¬Ãæ£µÆü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢ºå¿ÀÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÆóÎÝ¤Ë¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÈÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤ÏÆóÎÝ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¡£º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃæ£µÆü¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡Úµð¿Í¡Û
£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡´Ý
£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
£³ÈÖ¡¦Í··â¡¡Àô¸ý
£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡²¬ËÜ
£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´ßÅÄ
£¶ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡Ãæ»³
£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÁýÅÄÂç
£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡²£Àî
¡Úºå¿À¡Û
£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¶áËÜ
£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÌî
£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¿¹²¼
£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡º´Æ£µ±
£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç»³
£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¾®Ìî»û
£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ºäËÜ
£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡·§Ã«
£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¹â¶¶