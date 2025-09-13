カーリング日本代表決定戦

カーリングの日本代表決定戦第3日が13日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで行われた。女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレは、タイブレークでフォルティウスに2-7で敗れ、26年ミラノ・コルティナ五輪出場が消滅した。藤澤五月は試合後、吉田知那美と長い抱擁。涙が止まらなかった。

18年平昌五輪銅メダル、22年北京五輪銀メダルと近年の日本カーリング界を牽引してきたロコ・ソラーレ。悲願の金メダルを狙うミラノへの道は断たれた。1-7で迎えた第6エンドは1点どまり。ここでコンシードとなり、2-7で決着。藤澤は吉田とハグし、大粒の涙を流した。

日本オリンピック委員会（JOC）の公式Xでは、試合後に藤澤と吉田が取材に応じた際の映像が公開された。吉田は目に涙をためながら「（五輪に）出られなかったという経験をすることができた。負けるというのがどういうことなのかを、活かしたいなと思います」と話した。

藤澤との抱擁時に交わしていた言葉については「内緒！」と笑顔。「（藤澤は）ベストバディなので。今回は負けてしまったんですけど、オリンピックは逃げないので。4年に1度ある。目指したかったらいつまでも目指させてもらえるので。今回はいけなかったんですけど、オリンピックはいつもそこにあるので大丈夫だと思っています」とも話した。

代表決定戦はSC軽井沢クラブとフォルティウスが対戦。予選リーグの対戦成績1勝1敗を持ち越し、先に3勝したチームが日本代表に。代表は12月の五輪最終予選（カナダ）で出場枠を獲得できれば、そのまま五輪代表となる。



（THE ANSWER編集部）