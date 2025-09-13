À»µ²Ëâ¶¡¡´ôÉì¤Ò¤ë¤¬¤Î¹â¸¶¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¸ø¼°ÊÝÍÜ»ÜÀß³«Àß¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÎÏ¹¿Í·Á¤Ê¤é¤ÌÏ¹Ëâ·Á¡ª¡©
¡¡ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë13Æü¡¢´ôÉì¸©¤Ò¤ë¤¬¤Î¹â¸¶¤Ë¸ø¼°ÊÝÍÜ»ÜÀß¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¤¢¤¯Ëâ¤Î¿¹¡ÁÀ»µ²Ëâ¶µ´Ç°´Û¡Á¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£Æ±½ê¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÎÏ¹¿Í·Á¤Ê¤é¤ÌÏ¹Ëâ·Á¤¬¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Èò½ëÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ò¤ë¤¬¤Î¹â¸¶¡£¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ä¾®Àî¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸Êª¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¼«Á³´Ä¶¤ËÀ¤³¦½é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±ÊÝÍÜ»ÜÀß¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ»µ²Ëâ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿®¼Ô¡×¡¢¡Ö¿®Êô¼Ô¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¡×¤¬ÂÚºß¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÊÝÍÜ»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï°Ëâ¡¢À»µ²Ëâ¶¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨´Û¡Öµ´Ç°´Û¡×¤¬¤¢¤ë¡£1985Ç¯¤ÎÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹õ¥ß¥µ¤äÂç¹õ¥ß¥µ¤ÎÎò»Ë¤äÀïÆ®Éþ¡Ê°áÁõ¡Ë¡¢½é¸ø³«¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Îµ´Ç°´Û¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÎÏ¹¿Í·Á¤Ê¤é¤ÌÏ¹Ëâ·Á¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë³Õ²¼¤ÎÂÎ¤ò·¿¼è¤ê¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤ÎÏ¹Ëâ·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£