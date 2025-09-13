¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¾¾°æ¼îÍýÆà¤Î·ëº§´Ñ¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍýÍ³¤Ë¼«¤éÇú¾Ð!?
¸µSKE48¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¡È¾¾°æ¼îÍýÆà¡É¤òÁõ¤¤¡¢¡Ö¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÆü¡¹Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¡Ö´Á»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡È°¦¤òÃÎ¤ë¡É¤Ç¡¢°¦ÃÎ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÀáÌÜ¤Ê¤Î¤Ç30ºÐ¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â2Ç¯¸å¤«¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Áê¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤¬¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Êý¤È·ëº§¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·ëº§¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¸å²ù¤·¤½¤¦¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤À¤«¤é¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¤«¤¸¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤ÄÀë¸À¤·¤¿¡£