21ºÐÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡¢ÀäÂÐ½÷²¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦ ¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÈà½÷¤Ï¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡£
21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡½¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼½÷»Ò¤Ï±Ñ½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°WSL¤ò6Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
ÉÍÌî¤Ï¤½¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¤Î¤Ê¤«¤Çµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥½¥Ë¥¢¡¦¥Ü¥ó¥Ñ¥¹¥È¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿ÉÍÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¤¤«¤ÏºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤¿¼ã¼êÁª¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬È´·²¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ê¤½¤Î°ìÊý¡ËÈà½÷¤Ë¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¾ï¤ËÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤¤¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤âÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÎÈà½÷¤Ï¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà½÷¤¬¤½¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¡£Àè½µËö¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£
¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤ÏßõÎõ¤À¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó11¿Í¤òÁª¤ÖºÝ¤ËºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Èà½÷¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¡¢Èà½÷¤Ï»ä¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÁª¤ÖºÇ½é¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
È½ÃÇÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Çµ±¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¥¿¡¼5¿Í
¤½¤ÎÉÍÌîÍÊ¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï¡¢Íè·îËö¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦¡£