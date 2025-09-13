「美しすぎて草」山田涼介、モデルショットに「あんたジェラピケも似合っちゃうんだ！？天才なの！？」反響
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは9月12日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。
【写真】山田涼介のイケメンショット
コメントでは「世界一可愛いやん」「寝顔まで綺麗なんだよぉぉ」「かっこよすぎて美しすぎて結構ちゅらぁい」「爆イケすぎです」「美しすぎて草」「あんたジェラピケも似合っちゃうんだ！？天才なの！？」「メガネ姿かっこよすぎるー！！」「メガネは反則だよぉ」と、称賛の声が多数上がっています。
(文:鎌田 弘)
「メガネは反則だよぉ」山田さんは「ジェラートピケのモデルを務めさせていただきました！」とつづり、3枚の写真を載せています。ルームウエアブランド・ジェラート ピケのルームウエアを着用した姿を披露。真っ赤な背景に白いウェアが映えるカットや、メガネを掛けて引き締まった印象を見せる姿など、見る人を引きつけるショットです。
「自然に触れて癒されてきましたっ」8月26日には「自然に触れて癒されてきましたっ」とつづり、こちらもイケメンぶりが際立つ姿を披露した山田さん。自然に囲まれたサウナや水風呂を満喫したようです。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
