シルバーウィークは家族で「ディズニー旅行」へ！ 名古屋から千葉まで「車中泊＋深夜割引」でいくら浮く？ 4人家族のケースでシミュレーション

休日割引なしでも深夜割引で大幅節約できる

シルバーウィーク期間中は、ETCの「休日割引」の対象外です。東日本高速道路（NEXCO東日本）など5社は2022年以降、ゴールデンウイークやお盆、年末年始といった繁忙期には休日割引を適用しない措置をとっています。2025年度からは通常の3連休も休日割引の適用外となっている点にも注意が必要です。

東名高速道路の名古屋インターチェンジから首都高速葛西インターチェンジまで高速を利用する場合、8410円（東名高速道路7320円、首都高速道路1090円）かかります。休日割引があれば6490円で済みますが、シルバーウィークは割引対象外のため割引はありません。

そこで有効なのが、サービスエリアでの車中泊を絡めた「深夜割引」の活用です。現行ルールでは、午前0時から4時までに高速道路上にいる時間があれば、入口や出口を通過した時刻のどちらか一方がその間でなくても、割引対象の全区間が3割引になります。

例えば、名古屋を出発して東名高速の海老名サービスエリアで車中泊をし、翌朝6時に出発すると、東名区間は全て深夜割引が適用され、2200円割引の6210円となるのです。なお、首都高速に流入するのは4時以降のため、こちらは割引対象外となります。

ただし、この深夜割引はルールが変わる予定です。割引は「深夜時間帯に走行した区間のみ」に限定され、時間帯は午後10時から翌朝5時に拡大されます。

また、ETCマイレージサービスへの登録が必要な、後日還元方式に変更される見通しです。実施時期は未定ですが、現行の「対象区間一律3割引」という使い方はできなくなる可能性に注意しましょう。



車中泊で浮いたお金はどう使う？

では、車中泊をすることで実際にどれくらいのお金が浮くのでしょうか。宿泊費は、シルバーウィーク中であれば家族4人で1泊4万円前後となることも珍しくありません。仮に宿泊費を4万円、高速代を2200円節約したとすると、合計で4万2200円を浮かせられます。

この浮いた分のおすすめの使い道が、ディズニーの「プレミアアクセス」です。人気アトラクションやショーの待ち時間を短縮できる有料チケットで、1回あたり1500～2500円程度で販売されています。

例えば、2000円のプレミアアクセスを家族4人で3アトラクション分購入しても、合計は2万4000円です。まだ半分近くの余裕が残るため、ランチやディナーをグレードアップしたり、お土産に充てたりと活用の幅は広がります。これにより旅行全体の満足度が大きく高まるでしょう。



車中泊はしていいの？ 注意点も確認

ただし、気をつけたいのが「車中泊は本当にしていいのか」という点です。サービスエリアやパーキングエリアは、ドライバーの休憩や短時間の仮眠を目的とした施設であり、長時間の滞在やキャンプ行為は想定されていません。「車中泊禁止」と明記されているわけではありませんが、あくまで利用者のマナーに委ねられています。

そのため、車中泊をする場合は、エアコンを使いたいからといってアイドリングを続けるのは厳禁です。騒音や排気ガスで周囲に迷惑をかけ、環境にもよくありません。とはいえ、9月といえども車内は蒸し暑くなることがあるため、暑さ対策は必須です。

窓を閉め切って眠るのは現実的ではありません。防虫ネットや網戸、カーテンなどを取り付ければ、虫の侵入や外からの視線を防ぎつつ、外気を取り込めます。充電式の扇風機やポータブルクーラーの活用も効果的です。

加えて、ゴミを残さない、駐車場所を選ぶときに周囲への配慮を欠かさないなど、基本的なマナーは絶対に守りましょう。



まとめ

シルバーウィークは高速道路のETC休日割引が使えないため、移動コストが高くつきますが、深夜割引と車中泊を組み合わせれば大きな節約が可能です。そのお金をディズニーのプレミアアクセスや食事・お土産に充てれば、旅行の質を高めつつ家族全員が快適に楽しめるでしょう。

ただし、サービスエリアでの車中泊はグレーゾーンであり、周囲への迷惑を避ける工夫やマナー順守が前提です。節約と快適さを両立させるためにも、ルールを守りながら賢く利用しましょう。



執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士