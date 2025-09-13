北海道函館市青柳町の遊園地「こどものくに」にある、現存する国内最古の観覧車が今月、７５周年を迎えた。

国内では珍しい「乗れる文化財」だ。同遊園地では「７５歳おめでとう」と書かれた看板を設置し、紫色のリボンでゴンドラを飾り付けて「長寿」を祝った。

同観覧車は、１９５０年に現在の大沼国定公園（七飯町）に設置され、６５年に同遊園地へ移設。２０１９年に「函館公園こどものくに空中観覧車」として、国の登録有形文化財（建造物）となった。実際に乗ることで当時の技術や歴史に触れることができるとあって、全国からの来場者も多い。

民間の観覧車研究家が２００６年に、資料調査などから「現役日本最古」であると発表していたが、実際にいつから稼働したかは分かっていなかった。国に文化財登録の申請を行う過程で、同遊園地の加藤大地マネジャー（２６）と観覧車研究家が、函館市中央図書館所蔵の過去の新聞記事から、観覧車が初めて動いた日が１９５０年９月２日であることを突き止めた。

加藤マネジャーは「終戦からわずか５年、観覧車が人々を楽しませていた。復興に向けた人々のパワーを感じます」と話す。

観覧車のそばには「７５歳おめでとう」と書かれた看板が掲げられ、来場者が自由に書き込めるボードには「小さい頃からお世話になってます。これからも親子で遊びに来ます」「１００歳まで活躍してね」などと祝福や激励のメッセージが寄せられている。７５歳を祝う記念メダルも１００個限定で発売されたが、直後にほぼ完売したという。

加藤マネジャーは「３世代にわたって親しまれている観覧車。これからも大切に使って、皆さんの思い出づくりに貢献していきたい」と話している。