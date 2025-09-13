Å·¹Ä¤´°ì²È Ä¹ºêË¬Ìä ¸¶ÇúÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤Çº©ÃÌ
¡¡Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·¹Ä¤´°ì²È¤¬¡¢ÈïÇú¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤¬Êë¤é¤¹ÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢Æþ½ê¼Ô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÜ¸î¥Û¡¼¥àÆþ½ê¼Ô¤È¾Ð´é¤Çº©ÃÌ¤µ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡×¤òË¬¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤´°ì²È¤Ï¡¢ÈïÇú¤·Æþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡Ö¸¶Çú¤Î8·î9Æü¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¡©¡×¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤Ê¤µ¤ì¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÄ¹ºê¸©¤òË¬¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢13ÆüÌë¤Ë¤Ï¹Äµï¤ËÌá¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë