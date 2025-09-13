「今日好き」村谷はるな、脚線美際立つ北海道ショット「スタイル抜群」「映えてる」の声
【モデルプレス＝2025/09/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが12日、自身のInstagramを更新。北海道での思い出とともに美しい脚を披露したショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、脚線美に視線集中
村谷は「北海道で食べたアイス、もう1回食べたいなー」と北海道での思い出を振り返った。白い羽織りにブラウンのミニワンピースを合わせ、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚すぎる」「可愛い」「映えてる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆村谷はるな、北海道での美脚際立つショットを公開
