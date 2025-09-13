◆米大リーグ マリナーズ―エンゼルス（１２日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が１２日（日本時間１３日）、敵地のマリナーズ戦で６回４安打１失点３奪三振でクオリティースタート（６回を３失点以内）を達成したが、味方の援護に恵まれず、７勝目はならなかった。

前日にサヨナラ勝ちし首位タイに立ったマリナーズ。強打者が並ぶ上位打線に対し、１番アロザレーナを右飛に打ち取った。今季ここまで５３本塁打のローリーに対しては低めに外れるカーブをひっかけさせて三ゴロ。Ｊ・ロドリゲスは投ゴロに打ち取り、３者凡退で立ち上がった。

２回、３回とも打者３人で無失点。０―０で迎えた４回に突然崩れた。１死からローリーに左翼線へ二塁打。続くロドリゲスを左飛に打ち取り２死としたが、スアレスに対しはっきりとしたボールが続いて四球。２死一、二塁とピンチを広げると、ポランコにフルカウントから内角への直球を左翼線に打ち返され、適時二塁打で先取点を奪われた。

立ち直った５回は下位打線を３者凡退にした。６回１死ではローリーと３打席の対決を迎え、フルカウントからの８球目、外角低めへのカーブをひっかけさせ、三ゴロに打ち取った。この回限りで降板。９８球を投げて４安打１失点１四球３奪三振。防御率は４・０８となった。

７回表に打線が１−１に追いつき、菊池の黒星が消えた。

６日の前回登板（対アスレチックス）は、今季最短２回で最多の７失点を喫して降板した。味方の拙守もあり、８月２６日のレンジャーズ戦での６失点を上回る今季ワースト失点だった。米通算１０００奪三振を達成したが、シーズン１１敗目となり、メジャー初年度以来の自己最多に並んでしまった。