俳優の日向亘が１３日、東京・渋谷区のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡでフォトブック「日に向かって、」（税込み３８５０円）の発売記念イベント取材会を行った。

テレビ朝日系「仮面ライダーリバイス」（２０２１年）やＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」（２３年）に出演した若手注目株。２０歳の１年間をかけて撮影した同書に「すごくぜいたくな時間だった。タイムカプセルのような一冊。点数は１２０点」と喜びをかみ締めた。

地元・群馬の実家で飼い始めた愛犬のトイプードルも初登場しており「普段は実家に帰ったら懐いてくれてるけど、撮影で僕はスタッフと一緒にいたので、よその人だと思ったらしくて…。東京から来た知らない大人と認識されてたのかな」と苦笑いした。

同郷の巨人・井上温大投手を応援するなど地元愛は強く、「群馬県の魅力をたくさんお届けしたい。まずは役者の仕事に全力で向き合って、その先に地元に貢献できることがあれば」と意気込んだ。俳優デビューから５周年。「常に満足はしたくないし、常に足りないことがあると思う。もがいて悩みながら成長したい」と未来を思い描いていた。