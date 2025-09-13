Íî¸ì²È¡¦ÌøÄâº¸³Ú¤µ¤ó»àµî¡¡µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á¡¡88ºÐ¡¡ºÇ¸å¤Î´óÀÊ¤Ï17Ç¯10·î¡¡Íî¸ì¶¨²ñ¤¬È¯É½
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÌøÄâº¸³Ú¡Ê¤ê¤å¤¦¤Æ¤¤¡¦¤µ¤é¤¯¡¢ËÜÌ¾¸¶ÅÄ¾»ÌÀ¡á¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£88ºÐ¡£½êÂ°¤¹¤ëÍî¸ì¶¨²ñ¤¬13Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ï¡ÖÅö¶¨²ñ°÷¤ÎÌøÄâº¸³Ú¡ÊËÜÌ¾¡§¸¶ÅÄ¡¡¾»ÌÀ¡Ë¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î°Ù¡¢±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê88ºÐ¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£Áòµ·¤Ï´û¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î´óÀÊ½Ð±é¤Ï¡¢Ê¿À®29Ç¯10·î10Æü¤ÎÃÓÂÞ±é·Ý¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡º¸³Ú¤µ¤ó¤Ï1936Ç¯12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£57Ç¯5·î¡¢È¬ÂåÌÜ·ËÊ¸³Ú¤ËÆþÌç¡£ÆâÄï»Ò¤È¤Ê¤ë¡£75Ç¯3·î¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×Íî¸ìÉôÌç¥Û¡¼¥×¾Þ¼õ¾Þ¡£80Ç¯¡¢ÀèÂå¡¦µÌ²È±ßÂ¢ÝÇ¸å¡¢¸½±ßÂ¢Ìç²¼¤Ø¡£01Ç¯3·î¡¢Ï»ÂåÌÜ¡ÖÌøÄâº¸³Ú¡×¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£