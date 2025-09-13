女優の有村架純（32）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。自ら「お友だちになってください」と声をかけた女優を明かした。

MCの藤ヶ谷太輔が有村をよく知る人物として女優の石橋静河を取材。石橋とはWOWOWドラマと映画が制作された「前科者」で共演しており、藤ヶ谷が石橋を取材したことを知ると「うわ、うれしい」と有村。「（撮影で）1、2カ月ご一緒させてもらってからもう大好きです」と笑顔を弾けさせた。

藤ヶ谷は「撮影の初日ぐらいに有村さんが石橋さんところに行って“お友だちになってください”って。“めっちゃかわいい”ってそれから友だちになったって。そのお友だちになりたいって思ったってことなんですか？」と質問。有村は「元々彼女が出てる作品を拝見してて、好きだったんですよね、お芝居。なんか彼女のファンだったんですけど、ご一緒できるっていうのを聞いて、いやこれはちょっと気持ちを伝えたいと思って。伝えちゃいました」と話した。

一緒に旅行に行くこともあるといい、「金沢に行きました」と有村。「しーちゃんって呼んでるんですけど、しーちゃんはその生命力が凄く滲み出てて、笑った顔を見てくださると分かると思うんですけど、本当にもうこのまんまの方。言葉もたくさん知ってるし、知識も凄く豊富だし、自分の好きなものっていうものも明確だし、なんでお話していると自分自身の何かっていうのも明確になってくるっていうか。だから会話してるとすごく楽しい」と話した。