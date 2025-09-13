【ニューヨーク＝金子靖志】国連総会（１９３か国）は１２日、イスラエルと将来のパレスチナ国家が共存する「２国家解決」を支持する「ニューヨーク宣言」を賛成多数で採択した。

採決では、日本や英仏など１４２か国が賛成し、反対は米国やイスラエルなど１０か国にとどまった。

宣言に法的拘束力はないが、イスラエルがヨルダン川西岸などを占領した１９６７年の第３次中東戦争以前の境界に基づくパレスチナの国家承認を支持し、イスラエルに西岸での入植地建設を停止するよう求めた。また、パレスチナ自治区ガザからのイスラエル軍の完全撤退も明記された。

パレスチナのリヤド・マンスール国連大使は宣言採択に謝意を示し、「２国家解決の実現は、安全に暮らすことができる平和への扉だ」と述べた。

一方、イスラエルや同国を擁護する米国は宣言に反発。米国の代表は「（イスラム主義組織ハマスを）勢いづかせ、平和を遠ざける」と非難した。イスラエルのダニー・ダノン国連大使も「宣言採択で一番喜んでいるのはハマスだ。恥を知れ」と強調した。

２２日に「２国家解決」を協議する首脳級会合が開かれる予定だ。英仏カナダなどはパレスチナ国家を承認する方針をすでに示しており、宣言に賛成した日本の対応が注目される。