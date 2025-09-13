＜義姉が口をつけたカレー事件＞愚痴ったら疎遠に！私が非常識なの…？【第5話まんが：義姉の気持ち】
私はエミ（30代）。5歳の息子と夫のケンタ（30代）と暮らしています。先日、義弟（キョウスケ、30代）の家に行ったとき、カレーをちょっと味見しました。しかしその様子を見た義弟の妻（マリア、30代）は激怒。その場でカレーを捨てられるという信じられない仕打ちを受けました。正直「マリアちゃんは大げさじゃない？」と思ったし、ケンタも「気にするな」と言ってくれます。でもマリアちゃんからは「出禁」を言い渡されたのです！ ついクセでおたまに口を付けて味見しちゃったけれど、そこまで怒ることでしょうか？
「カレーを捨てるのは大げさだよね」とか「義妹さんやりすぎでしょう！」って同調してくれると思ったのに、ママ友はみんなマリアちゃんの味方でした。そしてその日を境に、なんとなくみんなから距離を置かれているように感じます。遊びの誘いも来なくなりました。耐えきれなくなった私は、実家の母（60代）に電話しました。
ママ友には同調してもらえなくとも、母なら私の気持ちをわかってくれるはず！ と思っていたのですが、なんと母にまで咎められてしまいました。「親として恥ずかしい」、「そんな育て方した覚えはない」とまで言われる始末です。ちょっと愚痴を言おうとしていただけなのに、この年になって母から叱られるとは思いもしませんでした。
母の言葉が心に刺さりました。
今まで私は「ちょっとくらい平気でしょ」と、自分の常識を他人に押し付け、他人の家庭に土足で踏み込んでいたようです。
今回、少しの好奇心でやった“味見”が、どれだけマリアちゃんを不快にさせるか、まったく考えていませんでした。
ママ友に距離を置かれ、母に諭され、ようやく自分の過ちに気が付くことができたのです。
マリアちゃんには、本当に申し訳ないことをしました。
すぐには許してもらえないかもしれませんが、まずは謝ろうと思います。
原案・ママスタ 脚本・煮たまご 編集・みやび
