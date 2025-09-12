¹µ¤¨¤á¤Ë¾Ò²ð¡ÄË§º¬µþ»Òà¤Þ¤µ¤«¤Î¿§á¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÈ¿¶Á¡ª¼Ì¿¿¾®¤µ¤á¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
²èÌÌ¤Î¥¹¥ß¤Ë¾®¤µ¤¯¾Ò²ð¡ÖÄ¾Á°¤Ë¿©¤Ù¤¿¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËºÜ¤»¤¿¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤òÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤¯À÷¤á¤¿È±¤ÎÌÓ¤ËÇò¤¤¥¥ã¥Ã¥×¡¢Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤â¡¢´Î¿´¤Î²èÁü¤Ï²èÌÌ¤Îº¸²¼¤Ë¾®¤µÌÜ¤ËÇÛÃÖ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¾®¤µ¤á¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢Ä¾Á°¤Ë¿©¤Ù¤¿¥¯¥ì¡¼¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀÖÈ±²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ã¤Ã¡×¡ÖÀÖ¥¤¥ó¥Ê¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥«¥é¡¼¤ÎÈ±¿§¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¡¼¡¼¤¼¤Ä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£