「日本が大好き！」ステップV→プロテスト受験予定 20歳中国人ゴルファー“ジ・ユアイ”ってどんな選手？
＜ソニー 日本女子プロ選手権 2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロゴルファーNo.1決定戦に、注目の中国人選手がいる。2004年12月7日生まれ、20歳のジ・ユアイだ。
今年の下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦で、日中共催の「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」で唯一のアンダーパーをマークして優勝。中国ツアーとしては4勝目だった。日本ツアーメンバーではないものの、ステップ優勝者の資格で、今大会の出場資格を得た。2022年にプロ転向。いまは中国の大学に在籍しながらも、プロゴルファーとして転戦している。今年は韓国女子ツアー（KLPGA）が主戦場。日本ツアーは推薦出場だった6月「アース・モンダミンカップ」以来2度目の出場となる。韓国、中国、そして日本を股にかけ、来月10月には米中共催「ビュイックLPGA上海」に出場予定だ。性格は天真爛漫で「日本が大好き！ 過ごしやすくて本当にいい。居心地がいいね」と無邪気に笑う。プレーの持ち味を聞くと「うーん…。どこだろう…。ない！」と控えめだが、この2日間のドライビングディスタンスは246ヤード、パーオン率は75％（27/36）。ショットメーカーと言ってよさそうだ。第2ラウンドは上がり連続ボギーで「71」と伸ばしきれず、トータルイーブンパー・20位タイで決勝へ進んだ。「風が吹いていなかったから、きのうよりいいスコアだった。たくさんバーディチャンスを作れたけれどパターがあまり良くなかった。最後の2ホールではボールを変えたんだ。合わなかっただけ、っていうことにしようと思う（笑）」。ステップ優勝者の資格で、今年のプロテストは最終（11月4〜7日、岡山・JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部）から受験することができる。「プロテストを受けるつもり。合格して日本でプレーがしたいんだ」とニコリ。ぜひ、名前と顔を覚えておきたい。（文・笠井あかり）
