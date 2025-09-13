º®¹ç4¡ß400m¥ê¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡ª2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò3ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë·ãÁö¡¢2ÁÈÌÜ¤Î¥±¥Ë¥¢¼º³Ê¤Ç·«¤ê¾å¤¬¤ê¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
À¤³¦Î¦¾å¤ÎÁ´49¼ïÌÜ¤ÇÍ£°ì¡¢ÃË½÷º®¹çÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº®¹ç4¡ß400m¥ê¥ì¡¼¤Ë2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Í½Áª1ÁÈ¤ò3Ê¬12ÉÃ08¤Î5Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£2Ç¯Á°¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò3ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë·ãÁö¤ò¸«¤»¤¿¡£Í½ÁªÇÔÂà¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬2ÁÈÌÜ¤Î¥±¥Ë¥¢¤¬¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£·è¾¡¤Ïº£Æü22»þ20Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
ÃË»Ò-½÷»Ò-ÃË»Ò-½÷»Ò¤Î½çÈÖ¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°º®¹ç¥ê¥ì¡¼¤Ë2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¡£1Áö¤Ë¤Ïº£Àô·øµ®¡Ê23¡¢ÆâÅÄÍÎ¹ÔAC¡Ë¡¢2Áö¤Ë°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡Ê24¡¢ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¡¢3Áö¤ËµÈÄÅÂóÊâ¡Ê27¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢4Áö¤Ë¤Ï¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡Ê28¡¢ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Í½Áª1ÁÈ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¤ÈÆ±¤¸ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£1Áö¤Îº£Àô¤Ï9¥Á¡¼¥àÃæ8°Ì¤Ç2Áö¤Î°æ¸Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£°æ¸Í¤¬°ì¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ6°Ì¤Ç3Áö¤ÎµÈÄÅ¤Ø¡£µÈÄÅ¤â¥¡¼¥×¤·¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¾¾ËÜ¤Ø¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢6°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤ÞºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤òÈ´¤µî¤ê¡¢5Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
·è¾¡¿Ê½Ð¾ò·ï¤Ï³ÆÁÈ¾å°Ì3Ãå¤È¡¢4Ãå°Ê²¼¤Ç¥¿¥¤¥à¤ÎÂ®¤¤¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¡£1ÁÈ5Ãå¤ÎÆüËÜ¤ÏÅö½é¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2ÁÈ¤Î¥±¥Ë¥¢¤¬¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·àÅª¤Ê·Á¤Ç½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡£1Áö¤Îº£Àô¤Ï¡Ö²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£2Áö¤Î°æ¸Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦1ËÜÁö¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿3Áö¤ÎµÈÄÅ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤ì¤À¤±½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤ê¤Î¿ô»þ´Ö¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç·ãÁö¤ò¸«¤»¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¥é¥¹¥È1ËÜÂç»ö¤Ë¡¢¤â¤¦1²óÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÌëÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
º®¹ç4¡ß400m¥ê¥ì¡¼¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï²áµî3ÅÙ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í¥¾¡¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬À©¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢22Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥ª¥ì¥´¥ó¤Ç3Ê¬17ÉÃ31¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£