¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý°ª¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬2025Ç¯9·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï7·î29Æü¡¢³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö¥«¥é¡¼¤È¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿Á°È±½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¡¼¤È¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿Á°È±½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¤Æ¡¢Á°È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½©¤á¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ±¿§È±·¿»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£