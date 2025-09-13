¡ÚÄÅÇÈÍ½Êó¡Ê¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¡Ë¡ÛÈ¯É½¡¡¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É7.5¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£
£¹·î£±£³Æü£±£±»þ£³£¸Ê¬º¢³¤³°¤Çµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¡ÊËÌ°Þ£µ£³¡¥£±ÅÙ¡¢Åì·Ð£±£¶£°¡¥£´ÅÙ¡Ë¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï£·¡¥£µ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¡ãÄÅÇÈÍ½Êó¡Ê¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¡Ë¡ä¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±è´ß¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¿¹¸©ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢Ê¡Åç¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢
ÀéÍÕ¸©¶å½½¶åÎ¤¡¦³°Ë¼¡¢ÀéÍÕ¸©ÆâË¼¡¢°ËÆ¦½ôÅç¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¢
ÁêÌÏÏÑ¡¦»°±ºÈ¾Åç¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©³°³¤¡¢
»°½Å¸©ÆîÉô¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢
ÆÁÅç¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢
µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©ÅìÉô¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¡¢
±âÈþ·²Åç¡¦¥È¥«¥éÎóÅç¡¢²ÆìËÜÅçÃÏÊý¡¢µÜ¸ÅÅç¡¦È¬½Å»³ÃÏÊý
¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»þ¹ï¤Ï¡¢Áá¤¤±è´ß¤Ç£±£³Æü£±£³»þ£°£°Ê¬º¢¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤é¤Î±è´ß¤Ç¤Ïº£¸å£±ÆüÄøÅÙ¤Ï¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
