¡Úºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥·¥é¥Ì¥¤¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼£Ö¡¡µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£¹·î£±£³Æü¤Îºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£±Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢Ã±¾¡£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥é¥Ì¥¤¡ÊÌÆ¡¢·ªÅì¡¦¹â¶¶Î¼±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£±£°ÉÃ£²¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Æ¨¤²ÇÏ¤òÁ°¤Ë¸«¤ë·Á¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥¿¥á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ£²ÃåÇÏ¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼óº¹º¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤ÏÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÀìÇ°¤¹¤ë·Á¤Ç¤·¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Þ¤¤¤Ïº£Æü½é¤á¤Æ¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶Î¼Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¡ÊÄ´¶µ¤Î»þ¤«¤é¡ËºäÏ©¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥À¡¼¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É½éÀï¤Ï¼Ç¤Ø¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥Ã¤È¡Ê¥²¡¼¥È¤ò¡Ë½Ð¤Æ¹µ¤¨¤Æ¡¢½éÀï¤È¤·¤Æ¤ÏÌ£¤Î¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£